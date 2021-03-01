شرعت اليوم العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في ورڨلة، في جمع التوقيعات مرفقة برسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمطالبته بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الجمعوي عامر قراش الذي أدين بسبع سنوات سجنا نافذا.

وذكرت الرسالة أن "الناشط عامر قراش متشبع بالروح الوطنية ولطالما ناضل من أجل الحقوق الاجتماعية لسكان ورڨلة خصوصا والجنوب عموما، وبالتالي فإن الحكم القضائي الصادر في حقه مجحف وقاس وشكل صدمة لمواطني ورڨلة ."

وناشد الموقعون رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، بإصدار عفو رئاسي عن عامر قراش "لتهدئة الأوضاع المشحونة بالولاية وكذا قطع الطريق أمام أي استغلال أو توظيف سياسي لهذه القضية لاسيما أعداء الوطن الذين أصبحوا يتصيدون الفرص لإثارة الفتنة داخل الوطن ".

وكانت جدة عامر قراش، قد وجهت في تسجيل مرئي نداء عاجلا لرئيس الجمهورية، طالبت فيه بإطلاق سلاح المعني وأن حالتها الصحية تدهورت نفسيا بسبب الحكم القاسي الذي صدر في حقه .