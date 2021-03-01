تحدث مدرب نيس الفرنسي، أدريان أورسيا عن عودة الدولي الجزائري يوسف عطال إلى أجواء التدريبات بعد تحسن وضعيته الصحية جرّاء الإصابة التي كان يعاني منها.

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي الساحل تصريحات المدرب أورسيا خلال الندوة الصحفية قائلا: "هناك فرصة لعودة بعض العناصر إلى التعداد، باستثناء "دانيلو" فإنه يمكن لكل من دوليبرغ ،عطال ولوتومبا الاندماج مع المجموعة".

مضيفا: "لقد استمروا في التدرب حتى نهاية الأسبوع واغتنموا الفرصة حتى يتحسنوا من الناحية البدنية".

ويلاقي نيس، فريق نيم لحساب الجولة 28 من منافسات الدوري الفرنسي والمقررة يوم الأربعاء القادم.