عثر الشاب بلال آكروبات، منتصف نهار اليوم، على جثة الطالب الجامعي فكري بن شنان، في أسفل غابة كاناستيل، في الموقع المعروف بتسمية "كاب دو لا مورا" بعد عملية بحث فردية قام بها في هذا الموقع الموجود أسفل الغابة بحوالي 150 متر.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن الجثة التي تم العثور عليها، هي فعلا للطالب الجامعي "اليوتوبر" المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي بتسمية "فكرينيو"، الذي اختفى منذ صباح الأربعاء الماضي، عندما تنقل إلى غابة كاناستيل لإجراء تمارين رياضية. كما تنقل أفراد عائلة الطالب المرحوم إلى الموقع للتعرف على ابنهم.

وكانت عمليات البحث عنه قد أطلقها رفقاء الطالب يوم الخميس الماضي، لتتجند بعدها مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية منذ يوم الجمعة، وخضعت الغابة ومنحدراتها إلى عملية تمشيط واسعة، طيلة ثلاثة أيام، باستعمال وسائل كبيرة، دون نتيجة.

وقد قام الشاب بلال الذي عثر على جثة الطالب، ببث فيديو مدته 30 ثانية، مباشرة من الموقع الذي عثر فيه عليه محصورة بين الصخور، أسفل الجرف، الذي يحتمل أنه وقع منه.