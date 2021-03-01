يواصل عدد من عمال المؤسسة الوطنية للأشغال الكبرى "G T P" في مجمع توات غاز بمنطقة وادي الزين الذي يقع على بعد 60 كلم من مدينة أدرار لليوم السادس على التوالي اعتصامهم المفتوح .

وبحسب " ح .محمد" وهو أحد المعتصمين أن أربعة عمال دخلوا في إضراب عن الطعام من أصل 40 عاملا تم تسريحهم لمستنقع البطالة بحجة انتهاء العمل.

وأوضح ذات المتحدث لـ "الخبر" بأن المعنيين قد أمضوا عقد عمل بخمس سنوات جديدة مع "GTG" غير أن المؤسسة تريد الإبقاء على العمال من خارج الولاية وعددهم 38 عاملا وتسريح عمال أدرار على خلفية افتقارهم للخبرة .

ووجه هؤلاء نداء استغاثة لوالي ولاية أدرار والمديرية العامة للشركة حول ما اعتبروه تكريسا لممارسات التفرقة والتمييز بين العمال من داخل وخارج الولاية مناشدين السلطات الولائية ومصالح مديرية التشغيل ومفتشية العمل بالتدخل قصد إنصافهم وتوقيف الإضراب المفتوح.