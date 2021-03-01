رزيق يناقش ضبط الأسعار مع مسيري أسواق الجملة
اجتمع وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" بمسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني.
وحسب بيان لوزارة التجارة فإن اللقاء تطرق إلى آليات ضبط الأسواق ومتابعة عمليات التموين خلال شهر رمضان.
وأكد الوزير أن بعض الظواهر السلبية لا تزال تطغى على بعض الممارسات التجارية خاصة في الجانب المتعلق بعدم التعامل بالفوترة والإشهار بالأسعار هو ما يستدعي –حسبه- تظافر جهود الجميع من أجل إضفاء مزيد الشفافية في التعاملات وأخلقة العمل التجاري.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء، كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي من شأنها ضبط الأسعار وحماية المستهلكين متحدثا عن دخول أسواق جملة جديدة للمواد الغذائية حيز الخدمة في قادم الأيام في بعض الولايات عبر القطر الوطني.
وفيما تعلق بعملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي التي ستكون استثنائية هذه السنة، أكد الوزير رزيق أنها ستنطلق أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان لتشمل كافة المنتجات واسعة الاستهلاك داعيا الشركاء والمهنيين إلى التنسيق والتشاور مع الوزارة من أجل إنجاح العملية.