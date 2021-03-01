اجتمع وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" بمسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني.

وحسب بيان لوزارة التجارة فإن اللقاء تطرق إلى آليات ضبط الأسواق ومتابعة عمليات التموين خلال شهر رمضان.

وأكد الوزير أن بعض الظواهر السلبية لا تزال تطغى على بعض الممارسات التجارية خاصة في الجانب المتعلق بعدم التعامل بالفوترة والإشهار بالأسعار هو ما يستدعي –حسبه- تظافر جهود الجميع من أجل إضفاء مزيد الشفافية في التعاملات وأخلقة العمل التجاري.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء، كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي من شأنها ضبط الأسعار وحماية المستهلكين متحدثا عن دخول أسواق جملة جديدة للمواد الغذائية حيز الخدمة في قادم الأيام في بعض الولايات عبر القطر الوطني.

وفيما تعلق بعملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي التي ستكون استثنائية هذه السنة، أكد الوزير رزيق أنها ستنطلق أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان لتشمل كافة المنتجات واسعة الاستهلاك داعيا الشركاء والمهنيين إلى التنسيق والتشاور مع الوزارة من أجل إنجاح العملية.