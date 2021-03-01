أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحا على 19 ولاية لمدة 15 يوما.

الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي –حسب بيان الوزارة الأولى- هي: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان.

لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، معـسكر، ورقـلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وستدخل تدابير الحجر حيز التطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء 02 مارس 2021.

كما أعلنت الحكومة تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.

وجددت الحكومة دعوتها للمواطنين للتحلي بالحذر، لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم -حسب البيان-، ودعت إلى "تحلي الجميع بروح المسؤولية الفردية والجماعية من أجل مواصلة التعبئة والانضباط بنفس العزيمة، واللذان بفضلهما استطعنا إلى غاية اليوم تحقيق استقرار الوضع الوبائي في بلادنا".