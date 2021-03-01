سيكون بإمكان مالكي السيارات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين، تسديد قسيمة السيارات لعام 2021 ابتداء من اليوم الاثنين والى غاية نهاية الشهر الجاري, وذلك دون أي تغيير في التسعيرة، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب.

وجاء في بيان نشرته المديرية على موقعها الالكتروني : "تعلم المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات لسنة2021, ستبدأ يوم الاثنين أول مارس على الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى غاية الأربعاء 31 مارس 2021 على الساعة الرابعة زوالا ".

وبخصوص تسعيرة القسيمة، لعام 2021، أكدت المديرية العامة للضرائب أنه لم يطرأ عليها أي تغيير مضيفة أنه يمكن تسديد قسيمة السيارة خلال المدة القانونية المحددة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.