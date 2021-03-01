دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار، اليوم سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تسريع وتيرة التغطية بشبكة الجيل الرابع ،مشيرا إلى أن الرزنامة الحالية والتي تم اعدادها في وقت سابق لا تتماشى وتتطلعات المواطنين.

وأكد الوزير في زيارة العمل والتفقد التي قادته، اليوم، إلى ولاية تيبازة أن 92 بالمائة من المعاملات التجارية عن طريق جهاز الدفع الالكتروني تمر عبر البريد، معربا عن أمله في تعميم هذه التعامل بهذه التقنية عبر باقي القطاعات، وأشار إلى تعميم رفع الحد الأدنى من تدفق الانترنت من 2 ميغابات إلى 4 ميغابايت مع نهاية السنة.

وأشار الوزير بومزار أن رفع الحد الادنى من تدفق الانترنت من 2 ميغابايت إلى 4 ميغابايت ستعمم على المشتركين مع نهاية السنة الجارية انطلاقا من مبدأ حق المواطن الولوج إلى التدفق العالي والعالي جدا من الأنترنت والمساواة على اعتبار أن تكنولوجيا الاتصال لم تعد من الكماليات بل من الضروريات.

كما دعا الوزير سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تسريع رزنامة التغطية بالجيل الرابع، مشيرا إلى أن الرزنامة التي تم اعدادها في وفت سابق لا تتماشى وتطلعات المواطنين، وأعطى مثالا بولاية تيبازة التي لا تمثل التغطية بالجيل الرابع بها سوى 30 بالمائة فقط ،مشيرا في السياق إلى أن وزارته طلبت من المتعاملين في هذا المجال بتقاسم البنية التحتية لتحسين التغطية.

وفي سياق ذي صلة، اشار الوزير إلى أن 400 من مهنيي الصيد البحري مسجلين بالوكالة الوطنية للذبذبات كانوا يتنقلون إلى شرق الجزائر للحصول على رخص استعمال الذبذبات في المناطق البحرية، مؤكدا على توجيهه لتعليمات من أجل فتح شبابيك خاصة على مستوى مكاتب البريد لتسليم هذه الرخص محليا.

وبخصوص ولاية تيبازة، أشار الوزير إلى أنه تم عصرنة كل الشبكات و تطهيرها من كل التكنولوجيات القديمة بالولاية ، و سيتم المرور إلى تدفق عالي يصل إلى 100 ميغا قبل نهاية السنة.

وفي الشق المتعلق بالبريد، أكد الوزير على ضرورة تعميم ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين، كما لفت إلى أن 92 بالمائة من المعاملات التجارية التي تجري بالدفع الالكتروني تمر عبر قطاع البريد، معربا عن أمله في أن تعمم العملية على باقي القطاعات وهو ما يتطلب الترويج لها.

وأضاف، في السياق، إلى أن ولاية تيبازة كانت رائدة في تنصيب أجهزة الدفع الالكتروني، غير أنها استعمالها يبقى ضئيلا بسبب نقص ثقافة الدفع الالكتروني لدى المواطن.

وأكد على ضرورة العمل على تنظيم أيام تخسيسية في هذا المجال.