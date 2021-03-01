برشلونة: اعتقالات مرتبطة بالتحقيق في قضايا مالية خاصة بالنادي
BBC
1 مارس 2021 ()
أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال عدد من الأشخاص بعد تفتيش مكاتب تابعة لنادي برشلونة لكرة القدم.
ولم تتأكد بعد هويات المعتقلين ولا عددهم.
ونفذت الشرطة العملية يوم الاثنين بعد تحقيق بشأن قضايا مالية متعلقة بنادي برشلونة.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسة النادي يوم الأحد المقبل، وذلك في أعقاب استقالة الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.&
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