كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين من المدية عن تنظيم مسابقة للالتحاق بسلك الاطباء المقيمين ابتداء من شهر مارس الجاري لفائدة الحاصلين على شهادة دكتور في الطب.

و اوضح السيد بن زيان خلال لقاء مع استاذة و طلبة جامعة المدية، ان الدائرة الوزارية للتعليم العالي و البحث العلمي تنوي تنظيم مسابقة للقبول في سلك الاطباء المقيمين خلال شهر مارس الجاري وانه تم اعطاء تعليمات صارمة في هذا المجال لمختلف المؤسسات الجامعية المعنية و مدراء كليات الطب من اجل توفير شروط التحضير لهذه المسابقة الوطنية".

واضاف ان الوزير في ذات السياق، ان المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة القبول كأستاذ مساعد في العلوم الطبية التي نظمت مؤخرا، سيعرفون مكان تعيينهم اليوم أو يوم غد (الثلاثاء)، مذكرا من جانب اخر ان ما لا يقل عن 642000 مترشحا لشهادة الدكتوراه تم قبولهم للمشاركة في المسابقة المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين نهاية فبراير و بداية ابريل المقبل.

كما اعلن من جانب اخر، عن تنظيم لقاء وطني للجامعات يوم 15 مارس الجاري، بجدول اعمال اساسي يتضمن تقييم السداسي الاول من السنة الجامعية 2020/2021 و التحضير للدخول الجامعي المقبل.

و كان السيد بن زيان قد استهل زيارته الى ولاية المدية بالتنقل للإقامة الجامعية "حسن بن مولود" المستغلة جزئيا، بسبب مشكل انزلاق الارضية، حيث تقرر في عين المكان تحويل الطلبة المقيمين في هذه الاقامة نحو موقع جديد ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.

و تنقل الوزير بعد ذلك الى المركب الجامعي وزرة الذي يتسع ل4000 سرير و6000 مقعد بيداغوجي الذي سيصبح عمليا بأكمله ابتداء من الدخول الجامعي 2021/2022، كما قام في عين المكان بتدشين الاقامة الجامعية للبنات التي تتسع ل2000 سرير و

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