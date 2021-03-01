أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر "سيال" اليوم الاثنين عن انقطاع في التزويد بالماء الشروب الى غاية الأربعاء، بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالحامة.

وأوضح بيان للشركة أنه "عقب وقوع عطب على مستوى الشبكة، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر اليوم الاثنين 1 مارس الى غاية الساعة 20سا من يوم غد الثلاثاء 2 مارس بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

تؤكد سيال لزبائنها الكرام بأن الوضعية العادية لعملية التزويد ستستنأف تدريجيا يوم الأربعاء 3 مارس".

وسيمس هذا الانقطاع كل من بلديات سيدي امحمد، بلوزداد، المرادية، القبة، بولوغين، واد قريش، رايس حميدو، الحمامات، باب الواد والقصبة، حسب ذات البيان.

كما سيتم تسجيل تذبذبات حادة أخرى في بلديات شرق وغرب الجزائر في كل من بئر مراد رايس، المدنية، جسر قسنطينة، الأبيار، بئر خادم، حيدرة، بن عكنون، بني مسوس، بوزريعة، بئر توتة، تسالة المرجة، خرايسية )جزئيا، درارية، العاشور، بابا حسان، الدويرة، أولاد فايت، الشراقة، السحاولة، السويدانية، دالي براهيم، حسين داي، المقرية، باش جراح، زرالدة، سطاوالي، عين البنيان، المعالمة والرحمانية.

وتؤكد سيال لزبائنها اتخاذ تدابير على الميدان من أجل تعويض جزء من كمية الإنتاج وتقليل التأثير على السكان.