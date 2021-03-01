أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن مجلس قضاء وهران بفتح تحقيق أولي وتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة اليوتيوبر بن شنان فكري، المعروف بـ"فكرينيو"، الذي اكتشفت جثته اليوم الإثنين ما بين الصخور بشاطئ غابة كنستال من طرف مصالح الأمن، حسب بيان لهذه الهيئة القضائية.

وأكد نفس المصدر أن عمليات البحث التي باشرتها مصالح الأمن بمختلف أسلاكها بتاريخ 24 فيفري 2021 على إثر اختفاء بن شنان فكري (25 سنة) بغابة كنستال، أسفرت اليوم الإثنين على "اكتشاف والتعرف على جثة المعني ما بين الصخور بجوالق البحر بشاطئ غابة كنستال".

كما أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بـ"فتح تحقيق أولي حول ظروف وملابسات الوفاة وتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة".