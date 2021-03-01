دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش الدول المانحة التبرع بسخاء لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن.



وأكد غويتريش، في افتتاح مؤتمر افتراضي الاثنين، أن خفض المساعدات يعني الإعدام لعائلات بأكملها، في وقت دعت فيه واشطن جماعة الحوثي إلى الاقتداء بـ"التزام" الرياض وحكومة هادي.



وقال غوتيريش في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة: "أناشد جميع المانحين أن يمولوا نداءنا بسخاء لوقف المجاعة التي تخيم على البلاد"، مضيفا "كل دولار مهم". وتابع "خفض المساعدات هو بمثابة عقوبة إعدام لعائلات بأكملها".



وتنظّم الأمم المتحدة المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد بهدف حث دول مانحة على التبرع لجمع 3,85 مليار دولار سريعا ومنع حدوث "مجاعة واسعة النطاق" في اليمن الذي يشهد نزاعا مدمرا على السلطة منذ أكثر من ست سنوات.