هذا أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع وسائل إعلام:

* لا يمكنني ان أخدع من انتخبني بالاستقالة.

* القمة العربية مؤجلة حتى يرفع الله عنا الوباء.

* الجزائر ليست محمية "هاديك دولة أخرى"، فرنسا تحسب ألف حساب للجزائر.

* غي 1989 وقع اتفاق بين حسن الثاني والملك فهد والشادلي بن جديد لترك قضية الصحراء الغربية جانبا في علاقاتنا لكن ريمة عادت الى عادتها القديمة.

* في فرنسا لوبيات قوية، أحدهم يسيطر عليه جيراننا ومعهم ناس آخرون يضغطون لكن الرئيس الفرنسي متفطن لذلك.

* لو تدخلت في انتخاب رئيس مجلس الأمة لقيل أن الامور لم تتغير.

* البنوك ما هي مجرد شبابيك عمومية، تنعدم فيها روح المبادرو، المجازفة والطابع التجارة.

* لم أقرر بعد، لكن يمكن أن تجرى المحليات في نفس يوم اجراء التشريعيات.

* البعض اعتبر أن قرار العفو عن بعض المساجين هو تعبير عن ضعف، والبعض الآخر استحسن الأمر. عدا اثنان أو ثلاثة البقية كانوا سجناء السب والقذف وشتم مؤسسات الدولة.

* أمرت بانهاء مهام وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية بسبب اطلاق مناقصة دولية لاقتناء معالق في وقت طلبنا ترشيد النفقات وتشجيع المنتوج الوطني.

* احتياطي الصرف بلغ 42 مليار دولار.

* الجيش بلغ درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا كل البعد عن السياسة، ليس هناك جيش في العالم يطبق تعليمات الرئيس مثل الجيش الجزائري.

* البعض من خرج في مسيرات مؤخرا ليذكر بضرورة مواصلة التغيير والبعض خرج لأسباب أخرى.

* بعض الوزراء صدر منهم تصرفات غير مقبولة وحتى خارج الأخلاق.

* عينت 5 وزراء من الحراك في الحكومة الأولى، البعض غادروا بسبب نقص التجربة وبقي بعض آخر بدأنا نشعر في نتائج عملهم.

* الحراك المبارك الأصلي وليس إلى ما آل اليه من بعد طالب بالتغيير.

* لم أرد تغيير الحكومة بل قمنا ببعض التغييرات في قطاعات عرفت خمولا، مثل قطاع المياه ، مناطق الظل ظلت تعاني في هذا الجانب نفس الشيء بالنسبة للصناعة والطاقة.

* الإشاعات مصدرها من الخارج، وبالتحديد من جار قريب يمررها عبر اسبانيا وفرنسا في 97 موقعا الكتورنيا.

* مررت بوضع صحي حرج جدا والآن الحمد لله استعدت عافيتي بفضل الرعاية الالهية.