يلتقي رئيس الجمهورية، مع مسؤولي وسائل إلام وطنية، نقترح عليكم متابعة تفاصيلها.

* أمرت بانهاء مهام وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية بسبب اطلاق مناقصة دولية لاقتناء معالق في وقت طلبنا ترشيد النفقات وتشجيع المنتوج الوطني.

* احتياطي الصرف بلغ 42 مليار دولار.

* الجيش بلغ درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا كل البعد عن السياسة، ليس هناك جيش في العالم يطبق تعليمات الرئيس مثل الجيش الجزائري.

* البعض من خرج في مسيرات مؤخرا ليذكر بضرورة مواصلة التغيير والبعض خرج لأسباب أخرى.

* بعض الوزراء صدر منهم تصرفات غير مقبولة وحتى خارج الأخلاق.

* عينت 5 وزراء من الحراك في الحكومة الأولى، البعض غادروا بسبب نقص التجربة وبقي بعض آخر بدأنا نشعر في نتائج عملهم.

* الحراك المبارك الأصلي وليس إلى ما آل اليه من بعد طالب بالتغيير.

* لم أرد تغيير الحكومة بل قمنا ببعض التغييرات في قطاعات عرفت خمولا، مثل قطاع المياه ، مناطق الظل ظلت تعاني في هذا الجانب نفس الشيء بالنسبة للصناعة والطاقة.

* الإشاعات مصدرها من الخارج، وبالتحديد من جار قريب يمررها عبر اسبانيا وفرنسا في 97 موقعا الكتورنيا.

* مررت بوضع صحي حرج جدا والآن الحمد لله استعدت عافيتي بفضل الرعاية الالهية.