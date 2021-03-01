ناشد مواطنون اليوم في احتجاج سلمي امام مقر دائرة البرواقية والي ولاية المدية، الافراج عن قائمة المقترحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية التي تفوق حصتها الاف وحدة سكنية.



وتساءل المحتجون عن هذا التأخر في توزيع هذه الحصة بخلاف بلديات اخرى كانت في وقت سابق شهدت عملية التوزيع التي جرت في ظروف عادية على غرار المدية،بني سليمان وقصر البخاري، وكان والي الولاية في اخر تصريح اعلامي اكد ان مصالحه ستستكمل عملية توزيع الحصص السكنية بكل من بلديتي البرواقية والسواقي عن قريب.



وفي حديثها مع ممثلين عن المحتجين اكدت رئيسة دائرة البرواقية بمعية رئيس المجلس الشعبي البلدي ان لجنة الدائرة استكملت اعمالها منذ مدة وتم اعداد قائمة المقترحين ولم تبق سوى عملية نشرها التي من المنتظر ان تسلم لاصحابها قبل شهر رمضان المبارك.