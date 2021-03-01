تدخلت وحدات الحماية المدنية بغرداية على جناح السرعة بعد حدوث عطل تقني بطائرة من نوع ATR قادمة من الجزائر العاصمة تجاه مطار غرداية ادى لعدم نزول العجلة الامامية لها.



والتحقت فرق الحماية متمثلة في كل من الوحدة الرئيسية والنومرات والعطف والشعبة ومتليلي والمنصورة بتعداد 7 سيارات إسعاف و2 شاحنات اطفاء cci و3 شاحنات FPT ، حيث تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لانقاذ ركاب الطائرة.



العملية قادها مدير الحماية المدينة وقائد الوحدة الرئيسية وظابط المداومة وقائد الوحدة الثانوية النومرات ليتم متابعة هبوط الطائرة بنجاح.