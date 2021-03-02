نشرت وسائل إعلام أمريكية، مشاهد تنشر للمرة الأولى توثق لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقالت قناة "CBS news" الأمريكية، إن "طائرة من دون طيار صورت المشاهد، التي تظهر الصواريخ الباليستية الإيرانية تسقط على مواقع في القاعدة العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية".

وأوضحت القناة، في تقرير لها، أن "الضربة الإيرانية كان من الممكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بالقاعدة، لكن الضربة أدت إلى عدد من الإصابات أغلبها عبارة عن ارتجاج في الدماغ أصاب أكثر من 100 جندي، ولم يقتل أحد في الهجوم".

وفي جانفي من العام الماضي، شنت إيران أكبر هجوم صاروخي باليستي على الإطلاق ضد الأمريكيين. وسقط 11 صاروخا، يحمل كل منها رأسا حربيا يزن أكثر من ألف رطل، على قاعدة الأسد الجوية في العراق حيث كان يتمركز 2000 جندي أمريكي وعشرات الطائرات.

وجاءت الهجمات الإيرانية ردا على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يعد العسكري الإيراني الأكثر نفوذا.