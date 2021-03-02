قدم، أمس، اتحاد الجزائر المستقدم الجديد في صفوفه زكرياء نعيجي، ونشر نادي "سوسطارة" عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك" فيديو تقديم اللاعب بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وقال نعيجي في تصريحات لنفس الموقع: أشكر إدارة الاتحاد على ثقتها في شخصي، سأحاول تقديم كل ما لدي خلال ما تبقى من الموسم الكروي".

وأضاف نعيجي:" كنت أفضل هدّاف رفقة فريقي بارادو سابقا، بعدها خضت تجربة احترافية لكنها لم تكلل بالنجاح، لكن فريق اتحاد الجزائر سيسمح لي بالعودة مجددا إلى مستواي".

وأردف خريج أكاديمية بارادو:" صحيح مررت بفترة صعبة لأني لم ألعب منذ فترة، أردت رفع التحدي مع الاتحاد الذي كانت جماهيره تريدني أن انضم لفريقهم، حتى لمّا كنت لاعبا في بارادو، واليوم أقول لهم أنا هنا وسأعمل ما بوسعي لتحقيق أهداف النادي".