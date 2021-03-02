تفوق الدولي الجزائري بغداد بونجاح، نجم فريق السّد القطري على أبرز لاعبي الكرة في مختلف الأندية الأوروبية.

ونشر، اليوم، موقع الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم قائمة لترتيب أفضل الهدافين في العالم ضمت 34 لاعبا، بين الفترة الممتدة بين الفاتح من جانفي 2021 إلى غاية 1 مارس الجاري.

وجاء بغداد في الصدارة برصيد 15 هدفا متبوعا بمهاجم بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي برصيد 14 هدفا لكليهما.

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتل الصف 17 برصيد 10 أهداف، فيما اكتفى الدولي الفرنسي كليان مبابي بالمرتبة التاسعة بحصيلة بلغت 9 أهداف.

للتذكير فإنه يتم احتساب جميع الأهداف في مختلف المنافسات الكروية المحلية والدولية، حسبما أشار إليه المصدر ذاته.