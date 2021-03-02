تسببت صاعقة رعدية في المغرب، بمقتل قاصرين (12 عاما، و15عاما) بالجماعة الترابية القروية زمران الشرقية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الصاعقة الرعدية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم، في حين لقي القاصران مصرعهما إثر تعرضهما لحروق قوية بسبب العاصفة الرعدية القوية، خلال مشاركتهما في مقابلة لكرة القدم بدوار الشتاونة، ليلفظا أنفاسهما الأخيرة في الحين.

وانتقلت السلطات المحلية إلى مكان الحادثة فور الإخبار عنها، كما توجه أفراد الحماية المدنية إلى المكان، واستعملوا سيارات عدة للإسعاف لنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث ، والمصابين إلى المستشفى.