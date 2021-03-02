أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، على التدشين الرسمي لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" المتواجدة بـ "دار- تاك" على مستوى حظيرة "دنيا بارك" في أولاد فايت بالجزائر العاصمة.

وأكد جراد، أن تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة جاء لدعم الابتكار والشركات المبتكرة.

وأضاف الوزير الأول في كلمة له على هامش تدشين المسرع: "دعم المؤسسات الناشئة يشكل أولية من أولويات برنامج رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يقوم على التكنولوجبات الجديدة واقتصاد المعرفة".

وأضاف، أنه سيتم دعم هذه المؤسسات، بإمكانيات مادية ونمط تسيير تابع للمعايير الدولية للمساهمة في تدعيم الطاقات المستدامة.