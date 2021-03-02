تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، أكثر من 1%، ترقبا لاجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في تحالف "أوبك+"، يُعقد يوم الخميس المقبل. وتزداد التخوفات من انشقاق كبار المنتجين في التحالف، فالسعودية لديها رغبة في الحفاظ على خفض الإنتاج الحالي مع بقاء المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة عالميا.

بينما في المقابل، ترى روسيا أن أسعار النفط الحالية "جيدة جدا" بالنسبة لها، وأنه آن الأوان لتخفيف خفض الإنتاج الحالي البالغ 7.2 ملايين برميل يوميا.

وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم ماي، بنسبة 1.33% أو 85 سنتا إلى 62.84 دولارا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أفريل، بنسبة 1.27% أو 77 سنتا إلى 59.87 دولارا للبرميل.