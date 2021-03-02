ألقت السلطات الكتالونية أمس الإثنين، القبض على رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب بارتوميو وعدد من مساعديه في إطار التحقيقات في قضية فساد في النادي التي تعرف إعلاميا بـ"بارصاغيت".

وترتبط هذه التحقيقات بقضية تعاقد البلوغرانا مع مؤسسة لمراقبة حركة وسائل التواصل الاجتماعي في العام الماضي التي كشفتها إذاعة "كادينا سير" والتي تسببت في احتجاجات من جانب جمهور النادي وعدد من أعضاء مجلس إدارته، ليضطر بعد ذلك بارتوميو للاستقالة بعد أن واجه تصويتا لنزع الثقة.

وسيختار أعضاء النادي رئيسا جديدا، الأحد المقبل، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في جانفي الماضي، نتيجة القيود المفروضة في كتالونيا بسبب تفشي فيروس كورونا، واستعرض موقع " الجزيرة.نت" أهم تفاصيل الواقعة والتي ارتبطت بأكبر فضيحة سياسية في العالم، أطلق عليها " ووترغيت".

بداية "بارصاغيت"..

بدأ تحقيق "بارصاغيت" بعد تقديم شكوى من قبل مجموعة من الأعضاء تسمى "ديغنيتات بلوغرانا". وقدموا هذه الشكوى بعد ظهور قصة لإحدى الشركات، والتي زعمت أن برشلونة دفع لها مقابل أنشطة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات تهدف لتلميع صورة بارتوميو وإلحاق الضرر بصور اللاعبين وبعض المديرين السابقين.

راديو " كدينا سير" يكشف الحقيقة

في 17 فيفري 2020، كشف راديو "كاديناسير"، أن برشلونة تعاقد مع شركة "فنتشيرز آي3" منذ نهاية 2017، وأفيد بأن هذه الشركة استخدمت ما لا يقل عن 6 حسابات مختلفة على "فايسبوك" للتقليل من شأن قيادات في الفريق الكتالوني لم تكن متحالفة مع بارتوميو.

وكان لاعبون كليونيل ميسي وجيرارد بيكيه من بين الذين تعرضوا للانتقاد وتشويه الصورة. جرائم متعددة في القضية يبحث التحقيق القضائي في جريمة محتملة تتعلق بالإدارة غير الرشيدة ودفع سعر مبالغ فيه وأعلى من سعر السوق مقابل هذه الخدمات، كما أنه يبحث في جريمة فساد محتملة من قبل الأفراد، وما إذا حصل أي مدير في الفريق على عمولة.

وسلمت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الكتالونية تقريرا إلى القاضي أليخاندرا جيل ليما، من محكمة تحقيق برشلونة، ويعتقد أنه أشار إلى علامات فساد، معتبرا أن النادي ربما دفع "6 مرات أعلى" من سعر السوق مقابل هذه الخدمات.

ماهي الشركات المشاركة في "بارصاغيت"؟

ووفقًا للتقارير، دفع برشلونة مليون أورو سنويا لشركة "فنتشيرز آي3″، ويُزعم أنه تم سداد المدفوعات من خلال فواتير مرت عبر أقسام مختلفة وكانت دائما أقل من 200 ألف أورو، مما يعني أنها لم تكن بحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة.

وكُشف لاحقا عن عدة شركات مرتبطة بهذه القضية تلقت أموالا من برشلونة والمشترك في هذه الشركات أنها مرتبطة بشخص واحد هو كارلوس إيبانيز.

ماهو رد برشلونة الرسمي؟ في ذلك الوقت، أصدر برشلونة بيانا رسميا نفى التقارير، ولكن البيان أقر بأن شركة "فنتشيرز آي3″، كانت "مزود خدمة للنادي"، ولم تكن هناك علاقة بالحسابات التي تنشر الدعاية (تهاجم خصوم بارتوميو وتمجد فيه وبمجلس إدارته). وخلص البيان إلى أن فريق "البوغرانا "سينهي العقد إذا ظهر مثل هذا السلوك.

علاقة برشلونة - تحديدا- بشركة "فنتشيرز آي3" نشرت إذاعة "كادينا سير "ملفًا من 36 صفحة زعمت أنه دليل على علاقة برشلونة بالشركة. ماذا قال المدقق الخارجي؟ أجرت شركة "برايس ووتر هاوس كووبرس" للتدقيق، تدقيقا خارجيا لبرشلونة، خلص إلى أن النادي لم يقم بحملة تشهير.

وأضافت أن الرسوم المدفوعة كانت ضمن القيمة السوقية لتلك الخدمات في ذلك الوقت.

متى فتشت الشرطة المكاتب لأول مرة؟ عادت الشرطة إلى "الكامب نو"، يوم أمس الإثنين، لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي فتشوا فيها مكاتب النادي، إذ فعلت ذلك أيضا الصيف الماضي، بحثًا عن وثائق تتعلق بفضيحة "بارصاغيت".

"بارصاغيت" مستوحاة من فضيحة ووترغيت،‏ وهو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا.

وكان عام 1968 عاما سيئا على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديمقراطي همفري، مما جعل موقف نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعبا جدا، ولهذا قرر التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "ووترغيت".