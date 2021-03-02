كشفت اليوم، الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي عن تغيير مكان إجراء مواجهة سريع غليزان ضد اتحاد بلعباس والتي كانت مقررة بملعب الطاهر زوﭬاري يوم الجمعة القادم، بداية من الساعة الثالثة مساء.

اللقاء الذي يدخل ضمن الأسبوع السادس عشر من منافسات البطولة المحلية سيتم إجراءه على أرضية ميدان محمد بومزراق بولاية الشلف في نفس التاريخ المحدد مسبقا.

ووفق المصدر ذاته فإن نقل المباراة إلى ملعب آخر جاء بسبب أشغال التهيئة التي تعرفها أرضية ميدان زوﭬاري، تحسبا للمواجهات القادمة الخاصة بنادي "الرابيد".