تواصل مصالح الحماية المدنية لميلة عملية البحث عن الشخص الذي يشتبه في أنه يكون قد غرق بسد بني هارون السبت الماضي بعد أن سقط من جسر وادي الذيب.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم العثور على جثة الغريق إلى غاية اليوم، حيث تم تكثيف عملية البحث من خلال الغوص إلى عمق 60 مترا بعد أن التحق ابتداء من يوم أمس الإثنين ستة غواصين قادمين من ولايات الجزائر العاصمة وعنابة بمجموع غواصين من كل ولاية وغواص واحد من ولايتي ڨالمة والبليدة ليصل العدد الإجمالي للمشاركين في عمليات البحث 16 غواصا.

كما أشارت مصالح الحماية المدنية إلى احتمال التحاق فرق دعم من ولايات أخرى لتوسيع نطاق البحث.