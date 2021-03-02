حظرت الخدمة الفيدرالية للإشراف البيطري والصحة النباتية في روسيا استيراد منتجات الدواجن والطيور الحية والبيض من الجزائر، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وقالت الخدمة: "فيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي في الجزائر بسبب الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى، فُرضت منذ 2 مارس 2021 قيود مؤقتة على استيراد المنتجات التالية إلى روسيا من الجزائر: الدواجن الحية والبيض، لحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تتعرض لمعالجة حرارية (70 درجة على الأقل)، باستثناء البضائع الخاضعة للمعالجة التي تضمن تدمير فيروسات أنفلونزا الطيور".

وأضاف نفس المصدر "كما يحظر استيراد المنتجات الجاهزة من الدواجن أو منتجات تغذية الطيور: مكملات الأعلاف والأعلاف للدواجن (باستثناء مكملات الأعلاف من أصل نباتي والتوليف الكيميائي والميكروبيولوجي)، وكذلك المعدات المستخدمة لذبح وتقطيع الطيور"، كما يُحظر عبور الطيور الحية من الجزائر عبر أراضي روسيا.