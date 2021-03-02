تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الشلف من الإطاحة بشبكتين مختصتين في الترويج للمخدرات، حسبما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإعلام للأمن الولائي.

وأوضح المكلف بالإعلام محافظ الشرطة شريف عنقود، أن عناصر فرقة البحث والتدخل وفي إطار محاربة الجريمة عبر إقليم الاختصاص لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أطاحت بشبكتين لترويج الكيف المعالج وأوقفت سبعة أشخاص (تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة) كانوا ينشطون في هذا المجال عبر بلديات الولاية.

وأضاف المتحدث، أنه تمت الإطاحة بالشبكة الأولى التي تضم خمسة أفراد ببلدية الشطية (7 كلم شمال الشلف) على إثر استغلال معلومات وردت إلى الفرقة تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات على مستوى ذات البلدية، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية وتوقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ 850 غرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف شخصين آخرين يبلغان من العمر 30 و34 سنة كانا يقومان بترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر أحياء وشوارع مدينة الشلف، ضبط بحوزتهما على 261 غرام من الكيف المعالج وهواتف نقالة كانت تستعمل في اتصالاتهم وتنقلاتهم.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية في حق الموقوفين، تم إحالتهم لمحكمة الشلف عن قضية "الاتجار غير الشرعي بالمخدرات (كيف معالج) في إطار جماعة إجرامية منظمة".