كشف مدرب اتحاد بسكرة عز الدين أيت جودي ـنه وصل للتو إلى بسكرة حيث قرر العودة الى فريقه و ينتظر أن يستأنف نشاطه على العارضة الفنية و يشرف على التدريبات هذا المساء و يرتقب ان يلتقي والي الولاية رفقة ادارة النادي .

أكد عز الدين أيت جودي مدرب اتحاد بسكرة في اتصال هاتفي أنه قرر تعليق مقاطعته رفقة مساعده بعد تدخل من والي الولاية أبي نوار عبد الله .

و في السياق، قال أيت جودي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير الشباب و الرياضة حول الوضع العام للنادي و كان له حديث مع والي الولاية الذي طلب منه العودة إلى مباشرة عمله بصورة عادية.

و أضاف أنه من المرتقب أن يكون له لقاء مع المسؤول الأول عن الولاية في الساعات القليلة القادمة لمعرفة الظروف التي يتواجد فيها عناصر الاتحاد، و إمكانية التوصل إلى حلول تسمح بالتكفل الجيد باللاعبين و تشجيعهم لإعطاء المردود الأفضل، خاصة و انه تنتظرهم مواجهة صعبة أمام الوفاق السطايفي.

و اللافت أن مشكلة المستحقات و المنح المتعلقة بالتعادلين أمام مولودية الجزائر و وداد تلمسان و الفوز أمام اتحاد العاصمة ستكون في صلب النقاش في ظل عدم توفر الأموال، حيث يرى آيت جودي أنه من غير المعقول أن تخوض التشكيلة مواجهات حاسمة و عقولهم مشدودة إلى أجورهم، ناهيك على انعدام جميع أشكال المؤازرة و المساندة التي تعد ضرورية في هكذا حالات.

و يتطلع المناصر البسكري إلى طي هذه الصفحة و توفير شروط النجاح لإخراج الخضراء من الوضعية الحالية التي لا تبعث على الارتياح .