يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب يوم الخميس المقبل، في أشغال الاجتماع الوزاري الـ14 لدول الأوبك والدول خارج أوبك، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) موقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، يضيف نفس المصدر.

وسيسبق هذا الاجتماع، غدا الأربعاء، الاجتماع الـ27 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي ام ام سي" والتي ستعكف على تقييم، على أساس تقرير اللجنة التقنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي وعلى المدى القصير، وكذا مستوى الإمتثال لإلتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر جانفي 2021.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ومن دولتين غير عضوة في المنظمة وهي روسيا وكازاخستان.

كما ستشارك انغولا أيضا في أشغال "جي ام ام سي" كرئيس لمؤتمر الأوبك.