تمكن أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار بولاية عنابة، من تحرير قاصرتين من قبضة مجموعة أشرار تتكون من خمسة أشخاص، من بينهم عونا حراسة بالحرم الجامعي بسيدي عمار .

أفاد بيان للدرك، اليوم الثلاثاء، أن القاصرتين تبلغان من العمر 15 سنة و 16سنة و المختطفين أعمارهم بين 23 سنة و 68 سنة ، حيث تم اخطار الجهة الأمنية عبر الرقم الأخضر باحتجاز قاصرتين داخل احدى بالحرم الجامعي .

و أضاف أنه تم تحريرهما من الغرفة التي كانت مغلقة بإحكام و التعرف عليهما، حيث كانت احداهما محل بحث من قبل عائلتها، وتوصلت الابحاث و التحريات إلى معرفة المتورطين الخمسة، فقدموا أمام القضاء، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الحجار بإيداعهم الحبس المؤقت.