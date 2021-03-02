سجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء، اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد اللإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى 113.430 حالة.

و أشار الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلىٍ 2991 وفاة.

وأضاف أن 134 مريضا تماثلوا للشفاء، خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس إلى 78377 شخصا.