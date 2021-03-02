سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر في إطار عملية المراقبة الدورية للأنشطة التجارية تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 "، 304 مخالفة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى غاية 22 فيفري الماضي، حسبما افاد به بيان للأمن الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه في إطار عملية المراقبة الدورية للأنشطة التجارية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 "، سجلت 304 مخالفة، حيث تم لهذا الغرض اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا لهذه المخالفات تمثلت في 298 إعذار و06 إجراءات غلق فوري للمحلات التجارية .

و أضاف المصدر أن ذات المصالح قامت من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال نفس الفترة بـ 2675 عملية مراقبة خصت المحلات والمتاجر.

كما قامت نفس المصالح مع اللجان الولائية المختلطة بـ2350 عملية مراقبة .