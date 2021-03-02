سيستأنف المصعد الهوائي الرابط بين مدينتي البليدة والشريعة الجبلية نشاطه ابتداء من الأسبوع القادم، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء المدير المحلي للنقل.

وقال رمضان شريف إيدير أن "المصعد الهوائي الرابط بين البليدة والشريعة سيستأنف نشاطه الأسبوع القادم بعد خضوعه لأشغال صيانة واسعة استهدفت تجديد أعمدة المصعد الممتدة على قرابة 8 كم".

وأضاف أن استئناف نشاط هذه الوسيلة للمواصلات تم بعد إعلان الوزارة الأولى استئناف النقل عن طريق الميترو والمصاعد الهوائية التي توقفت بفعل جائحة كورونا.

وأكد ذات المتحدث انه تم اعتماد بروتوكول صحي صارم صادقت عليه الوزارة الوصية يقضي إلى جانب إلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، تواجد أربعة ركاب من أصل ستة في العربة الواحدة وذلك ضمانا لسلامة مستعمليه.

وكان المصعد الهوائي للشريعة قد توقف عن العمل منذ أكثر من سنة بسبب أشغال الصيانة المبرمجة من جهة، وبعدها بسبب جائحة كورونا التي استدعت توقف مختلف وسائل النقل، يقول إيدير.

وسيساهم استئناف نشاط المصعد الهوائي في عودة الحياة إلى بلدية الشريعة السياحية التي تأثرت كثيرا بفعل جائحة كورونا، كما سيمكن زوارها من تجنب الإزدحام المروري على الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة والشريعة والتمتع بمناظر خلابة وبأشجار الأرز الأطلسي.

للإشارة، تضمن عربات المصعد الهوائي للشريعة والمقدرة ب 138عربة، نقل قرابة 500 ألف شخص سنويا.