كشف كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي عدد المفقودين في ليبيا بلغ 3560 شخصاً.

وقال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين (حكومية) في مؤتمر صحفي من طرابلس، "بلغ عدد المفقودين المسجلين لدى الهيئة رسمياً 3560 شخصاً"، مضيفا "كما أن عدد العينات الخاصة بمنظومة قيد أهالي ذوي المفقودين تجاوز 14 ألفاً. و أكد أن الهيئة "جهزت مختبرات متطورة سيكون لها دور هام في التعرف على هويات المفقودين في ليبيا".

و بخصوص المقابر الجماعية في مدينة "ترهونة"، أوضح المسؤول الليبي، "لقد تلقينا أكثر من 300 بلاغ عن فقدان أشخاص من قبل ذويهم، فيما تم انتشال 139 جثة من المقابر الجماعية".

وطالب السيوي استمرار الدعم الحكومي للهيئة للانتهاء من هذا الملف الضخم الخاص بالتعرف على المفقودين، وفقا لتعبيره.

وأعلنت الأمم المتحدة في يونيو الماضي اكتشاف 8 مقابر جماعية في غربي ليبيا, ورحبت حينها بقرار حكومة الوفاق تشكيل لجنة تحقيق، مجددة استعدادها لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

ووصل إجمالي عدد المقابر الجماعية التي اكتشفت في "ترهونة" 28 مقبرة منذ اكتشاف الأولى في شهر جوان 2020 حسب حكومة الوفاق.