لقي بناء عمره 29 سنة حتفه ردما على عمق المترين في انهيار ترابي، عصر اليوم الثلاثاء، وسط مدينة عين بوسيف قرب الطريق الوطني رقم 61 أ جنوبي المدية.

الضحية (د.عزالدين) كان بحسب شهود من جيرانه بصدد حفر أسس توسعة منزله ،حين باغته انهيار لأكوام التربة تحت تأثير مرور مركبات الوزن الثقيل، أين سارعت فرقة لأعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية العاملة بالإقليم لانتشاله من تحت أكوام الأتربة، لكنه فارق الحياة وتم نقل جثته وسط ذهول عشرات السكان،نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بوسيف، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا للكشف عن حيثيات الحادث.