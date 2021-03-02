تراجع لاعبو أهلي البرج، عشية اليوم الثلاثاء، عن قرار مقاطعة التدريبات بعدما امتنعوا عن التدرب لـ 5 أيام كاملة، وفضّل أشبال المدرب المؤقت للفريق عبد النور بوصبيعة خيار استئناف العمل استعدادا للمباريات المقبلة، وذلك بعد أن تمكّن مدير الشباب والرياضة حميدي النواري من إقناع اللاعبين بضرورة العودة إلى أجواء التحضيرات ووضع مصلحة الفريق قبل كل شيء.

وحرص "الديجياس" على التنقل إلى ملعب 20 أوت، للالتقاء برفقاء الحارس سي محمد سيدريك بعد أن بلغ مسامعه إصرار اللاعبين على مواصلة الإضراب عن العمل، احتجاجا على الوضعية المتأزّمة التي آل إليها فريقهم على جميع الأصعدة أبرزها غياب رئيس لمجلس الإدارة يستمع إلى انشغالاتهم، قبل أن يتراجعوا عن قرار المقاطعة بعد التطمينات التي تلقوها من مدير الشباب والرياضة الذي وعدهم بحلّ جميع المشاكل العالقة بدءا بتعيين رئيس لمجلس الإدارة خلال الاجتماع المبرمج، هذا الخميس، للأعضاء المساهمين للشركة الرياضية.

وأكّد "الديجياس" خلال اجتماعه بالتشكيلة البرايجية في غرف تغيير الملابس لملعب 20 أوت، على أن خزينة الفريق ستستفيد من إعانات مالية هامة خصّصتها السلطات المحلّية من ميزانيتها لعام 2021 لمساعدة الأهلي الذي يقبع في ذيل ترتيب البطولة برصيد أربع نقاط جمعها "البرايجية" من 4 تعادلات في 14 مباراة لعبها الفريق لحدّ الآن.



للتذكير، لن يكون أهلي البرج معنيا بالمنافسة الرسمية، نهاية هذا الأسبوع، بسبب ارتباط منافسه في الجولة السادسة عشرة مولودية الجزائر بمباراة رابطة أبطال إفريقيا، المبرمجة السبت القادم، أمام نادي تونغيت السينغالي بملعب هذا الأخير.