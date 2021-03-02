كشفت الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، بعد القرار المغربي تعليق جميع أشكال التواصل مع السفارة الألمانية هناك، أن وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية دعا السفيرة المغربية في برلين إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح لما جرى.



وكان المغرب قد أعلن أمس الاثنين عن تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.



وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد دعا، في رسالة للقطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى "وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة".



