اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، باستشهاد المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل على يد الجيش الفرنسي.

وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون اعترف بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل " لم يمت انتحارا بل عُذّب وقُتل على يد الجيش الفرنسي عام 1957 خلال معركة الجزائر العاصمة".

وأضافت الرئاسة الفرنسية، بأن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف (باسم فرنسا) وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أن هذا الاعتراف جاء "في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامين ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين".