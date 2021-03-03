ذكرت صحيفة عكاظ السعودية إن وزارة الصحة ربطت قبول المشاركين في موسم الحج هذا العام بتلقيهم لقاح كورونا واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

ونشرت الصحيفة يوم الإثنين الماضي تعميما لوزير الصحة توفيق الربيعة جاء فيه "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحاج للعام 1442 وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة".

وأضاف "عليه، اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19) للراغبين في المشاركة، إذ أنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج". وكانت السعودية خفضت في 2020 أعداد الحجاج بشكل كبير لنحو 1000 للحد من انتشار فيروس كورونا بعدما حظرت قدوم الراغبين في تأدية الفريضة من أنحاء العالم.