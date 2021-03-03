نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، والي بني عباس ساعد شنوف ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وحضر حفل التنصيب والي بشار محمد بلكاتب إلى جانب السلطات المحلية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني ومندوب وسيط الجمهورية وأعيان المنطقة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات جاء " تماشيا والحاجيات الجديدة" للبلاد مشيرا إلى أن الغاية "الأساسية" من ترقية بني عباس إلى ولاية هو "تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وترقية الاستثمار ومناخ الأعمال وخلق مناصب عمل للشباب".

وذكر الوزير ان بني عباس" ليست قصورا تاريخية وسياحية فقط" بل أيضا "واحات تزخر بالفلاحة ما يؤهلها لتكون مناخا سياحيا بامتياز وقطبا اقتصاديا بإقليم الساورة ". للإشارة كان رئيس الجمهورية قرر في 21 فبراير الفارط، ترقية عشر مقاطعات إدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات مع تعيين ولاة وأمناء عامين على رأسها، ويتعلق الأمر بولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، عين صالح، عين ڨزام، تڨرت، جانت، المغير، المنيعة.