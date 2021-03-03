تسافر اليوم بعثة فريق مولودية الجزائر إلى العاصمة داكار وذلك تحسبا لمواجهة فريق تونغيت السنغالي يوم السبت القادم ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وأكدت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك أن نتائج المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية لكافة أفراد الوفد.

ويحتل ممثل الجزائر، المركز الثاني في ترتيب مجموعته بنقطتين، متبوعا بالزمالك وتونغيت، فيما يتواجد الترجي التونسي في الصدارة برصيد أربع نقاط..