كشفت وسائل إعلام مختلفة ، أن شركة "سونينغ" الصينية، المالكة لنادي إنتر ميلان لكرة القدم، تعاني من مشاكل مالية كبيرة جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، وهو ما دفعها لطرح فكرة بيع أغلبية أسهم الفريق الإيطالي.

وترغب الشركة الصينية العملاقة في الحصول على مبلغ يفوق 200 مليون أورو من الصفقة، ووضعت موعدا نهائيا لإغلاق العروض، وهو يوم 31 مارس الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية وفرنسية، أن الصندوق السيادي القطري، دخل المنافسة لشراء 68.55 بالمائة من أسهم الفريق الإيطالي، وينافسه " بي - سي - بارتنرز " وهو صندوق الاستثمار في لندن.

ووفق موقع " روسيا اليوم " فإن قطر المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ترغب في ضم إنتر ميلان الإيطالي أيضا من خلال الاستثمار في المشاكل المادية للشركة الصينية المالكة.