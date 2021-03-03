تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية خلال هذا الأسبوع من إلقاء القبض على إرهابي بمنطقة برج باجي مختار واكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بذات المنطقة وآخر بمنطقة إن أميناس، كما ضبطت كميات معتبرة من المخدرات وتوقيف مروجيها، وحجز معدات التنقيب عن الذهب ومركبات وتوقيف 63 شخصا.

وأفاد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 24 فيفري إلى 02 مارس 2021، عديد العمليات أفضت إلى إلقاء القبض على إرهابي بمنطقة برج باجي مختار، كما كشفت مفارز الجيش خلال عمليات تفتيش على طول الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين(02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(03) مخازن ذخيرة و(03) قذائف RPG-2 مضادة للدبابات و(03) قذائف RPG-2 مضادة للأفراد وقذيفة (FLG (01 مضادة للأفراد بالإضافة إلى (136) طلقة، فيما تم ضبط كمية أخرى بإن أميناس تقدر بــ (2485) طلقة من مختلف العيارات.

وأضاف ذات المصدر أنه في سياق محاربة الجريمة المنظمة ، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (49) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (12) قنطارا و(14) كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، (15) تاجر مخدرات وضبطت (11) قنطارا و(47) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (34) تاجر مخدرات وحجز (67) كيلوغراما من نفس المادة وكذا (113092) قرص مهلوس و(150) غرام من مادة الكوكايين في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار، (63) شخصا وحجزت (06) مركبات و(69) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم توقيف (13) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد ومسدس (01) آلي و(9780) وحدة من مادة التبغ و(5177) وحدة من مختلف المشروبات و(977) هاتف ذكي، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تندوف وبسكرة وغرداية وبجاية وأم البواقي والنعامة وسعيدة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (12372) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وجانت.