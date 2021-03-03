تحدث الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن مواطنه وزميله في الدوري الإنجليزي والمنتخب الوطني رياض محرز وأثنى عليه وأعتبره المثال الناجح.

الصفحة الرسمية لنادي وست هام على الفايسبوك نقلت اليوم، تصريحات لنجمها بن رحمة والذي أشاد بمحرز قائلا :" رياض بدأ من لاشيء وأصبح لاعبا كبيرا إنه أمر رائع لقد أثبت أن كل شيء ممكن، إذا عملنا مع الموهبة سننجح أعتقد بعد كل هذا أنه عمل".

مضيفا:" التواجد بجانبه هو فخر..فخر أن تكون مع لاعبين كبار مثله، أنت تتعلم وهو يساعد الكثير ويتواصل معهم، مثلا لمّا كنت في المنتخب الوطني ، أتحدث معه جيدا وهو يمنح النصائح ". وختم بن رحمة كلامه عن محرز:" أنا فخور جدا بمشواره وكما ترون إنه مثال ناجح".