تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2019.

ووفقاً لبيانات الميزانية الفلسطينية لعام 2020 الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، فإنّ مجمل الدعم المالي العربي خلال 2020 بلغ (40 مليون دولار)، مقابل (265.5 مليون دولار) في 2019.

ويتزامن التراجع مع رفض السلطة الفلسطينية "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتصريحات للأخير في سبتمبر الماضي، قال فيها إنه طلب "من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".

بينما في جويلية 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "دولاً شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.

وخلال العام الماضي، تراجع الدعم السعودي للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.4 بالمائة إلى 107.4 ملايين شيكل، - شيكل هي عملة الكيان الصهيوني- نزولاً من 576.7 مليون شيكل في 2019، بينما توزع باقي الدعم العربي خلال 2020، بين قطر بقيمة 21.5 مليون شيكل، وسلطنة عمان بـ 3.5 ملايين شيكل.

في 2019، قدّمت الجزائر دعماً للميزانية العامة الفلسطينية بقيمة 94 مليون شيكل، وقطر 170.2 مليون شيكل، وسلطنة عمان 35.4 مليون شيكل، حسب مصادر فلسطينية.

بالمجمل، تراجع الدعم المالي العربي والأجنبي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 بنسبة 31.3 بالمائة إلى 369.7 مليون دولار، من 538.3 مليون دولار في 2019، ومن متوسط مليار دولار سنوياً قبل 2015.