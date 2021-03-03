توفي 26 شخصا وأصيب 1366 آخرون بجروح، جراء وقوع 1186 حادث مرور على مستوى الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 27 فبراير الماضي. وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 05 أشخاص وجرح 103 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات على إثر 146 حادث مرور.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 1256 تدخل سمح بإخماد 826 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، بالإضافة إلى 4966 تدخل لتغطية 4390 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 311 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 280 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.