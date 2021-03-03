تمكن عناصر أمن دائرة حمام الضلعة التابع لأمن ولاية المسيلة من توقيف رعية من جنسية عربية على خلفية ممارسته لمهنة طب الأسنان دون رخصة.

وأوضح السلك الأمني، اليوم الأربعاء، بأنه عند توقيف المعني الذي يمارس هذا النشاط دون رخصة على مستوى بلدية حمام الضلعة والبلديات المجاورة لها عثر بحوزته على حقيبة بها معدات خاصة بطب الأسنان (نزع وتركيب الأسنان) وأطقم أسنان وقوالب تركيب الأسنان.

ووفق ذات المصالح فقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الشخص الموقوف وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة من أجل "ممارسة مهنة الطب (طب الأسنان) دون رخصة وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية المباشرة للخطر".

ولدى إحالة الملف على قاضي الجلسة بذات المحكمة، أصدر هذا الأخير أمرا بوضع الشخص الموقوف تحت الرقابة القضائية حسب ذات المصدر الأمني.

وفي الختام دعت مصالح أمن ولاية المسيلة المواطنين إلى تجنب اللجوء إلى الاستطباب لدى الأشخاص الذين لا يحوزون على رخصة لممارسة هذا النشاط الطبي الحساس وتعريض حياتهم للخطر.