كشفت مصادر دبلوماسية لـ"الخبر" إن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة.

اتفق وزراء الخارجية العرب، اليوم، في اجتماعهم التشاوري المغلق قبيل انطلاق الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط، أمينا عاما للجامعة لمدة خمس سنوات، وحضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد أمس "الأول" .

ويتضمن مشروع جدول الأعمال تسعة بنود رئيسية، في مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربي المشترك ويتضمن تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات حيث رشحت مصر أحمد أبو الغيط لفترة ثانية، كما يتضمن هذا البند "مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة فى دورتها الـ 31 " المقرر انعقادها في الجزائر.

ويتناول البند الثاني القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة.

هذا وتشمل البنود الموضوعة على طاولة وزراء الخارجية العرب على عدد من المواضيع منها " التضامن مع لبنان "، وتطورات الوضع في سوريا و ليبيا "، واليمن "، واحتلال إيران للحزر الإماراتية في الخليج العربي" ، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي "، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، و"التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية "، ودعم السلام والتنمية في السودان.