أكدت وسائل إعلام سودانية، أن نادي المريخ السوداني المتنقل صباح اليوم إلى الجزائر مرورا بالعاصمة المصرية القاهرة، سيحل ظهر اليوم بأرض الوطن بدون مدرب رئيسي.

ونقلا عن الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإن المدرب المساعد ، كمال الشغيل سيقود التشكيلة خلال اللقاء القادم أمام شباب بلوزداد والمقرر يوم الجمعة القادمة ، بعد تعثر المفاوضات مع المدرب المصري حمادة صدقي.

نفس المصدر أكد أن إدارة ممثل السودان، أنهت إنفاقها مع البرتغالي " ريكاردو فورموسينيو" للإشراف على الفريق وهو الذي سبق له العمل مع المدرب الشهير جوزيه مورينيو.